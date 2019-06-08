ОСТАННІ НОВИНИ

Відтепер Google Maps показує швидкість руху авто

Анастасія Мельник

|

Компанія Google додала у свій додаток Google Maps спідометр в реальному часі. Це дозволяє стежити за швидкістю руху на автомобілі. Про це повідомляє ITC.

 

Відображення поточної швидкості руху можна активувати в меню налаштувань, а саме повідомлення демонструється в лівому нижньому кутку програми під час поїздки на автомобілі.

Поки що спідометр в Google Maps доступний не для всіх користувачів. Про доступність нової функції вже повідомляли користувачі в Аргентині, Австралії, Бельгії, Бразилії, Канаді, Чехії, Фінляндії, Німеччини, Індії, Нідерландах, Польщі, Португалії, Швеції, Тайвані, Великобританії і США. Також повідомляється, що ця функція наразі недоступна в Android Auto, але є в додатку Auto.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Молоді, але досвідчені
Роман МІРОШНИЧЕНКО
Молоді, але досвідчені

Прем’єр Гройсман іде на вибори з новою партією Видатний американський  економіст Джон Бейтс Кларк якось так пояснив р...

Ритейл по-українськи: прості способи для чіткого виконання планів
Анастасія ПИЖ
Ритейл по-українськи: прості способи для чіткого виконання планів

Потроху добігає кінця весна – настає час підбивати перші підсумки. Лідер українського ринку ритейлу – компанія «АТБ-Марк...

Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива
Наталя ДУЛЯБА
Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива

Днями у Львові розгорівся черговий політичний скандал. Частина депутатів Львівської міської ради вже неодноразово звинув...

Які права має вагітна жінка? Все що потрібно знати майбутній мамі
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Які права має вагітна жінка? Все що потрібно знати майбутній мамі

Вагітність і народження дитини це завжди радісна подія для кожної сім’ї. З перших хвилин перебування в пологовому будинк...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...