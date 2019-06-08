Відтепер Google Maps показує швидкість руху авто

Компанія Google додала у свій додаток Google Maps спідометр в реальному часі. Це дозволяє стежити за швидкістю руху на автомобілі. Про це повідомляє ITC.

Відображення поточної швидкості руху можна активувати в меню налаштувань, а саме повідомлення демонструється в лівому нижньому кутку програми під час поїздки на автомобілі.

Поки що спідометр в Google Maps доступний не для всіх користувачів. Про доступність нової функції вже повідомляли користувачі в Аргентині, Австралії, Бельгії, Бразилії, Канаді, Чехії, Фінляндії, Німеччини, Індії, Нідерландах, Польщі, Португалії, Швеції, Тайвані, Великобританії і США. Також повідомляється, що ця функція наразі недоступна в Android Auto, але є в додатку Auto.