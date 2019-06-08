На Львівщині приміські поїзди тимчасово змінять розклад руху

У зв’язку з виконанням колійних ремонтних робіт на перегонах Миколаїв – Щирець та Милячі – Удрицьк зазнає змін розклад руху приміських поїздів, які курсують у цих напрямках.

Упродовж 10-14 червня 2019 року поїзд №6011 Львів – Трускавець вирушатиме зі ст. Львів о 13:15 (замість 13:36), Пустомити 13:38-13:39, Щирець-2 13:47-13:48, Щирець-1 13:50-13:52, з. п. Задорожна 14:04-14:05, Миколаїв Дністр. 14:15-14:15, Пісочна 14:23-14:24, Стрий 14:44-14:54, Верхні Гаї 15:12-15:13, Дрогобич 15:25-15:35, Стебник 15:46-15:47, прибуття в Трускавець 15:54.

Десятого червня цього року поїзди №6334 Здолбунів – Удрицьк та №6349 Удрицьк – Здолбунів курсуватимуть лише до ст. Сарни та зворотно.