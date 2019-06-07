Україна перейшла на нові стандарти лікування ВІЛ

Міністерство охорони здоров’я України затвердило новий клінічний протокол лікування та профілактики ВІЛ-інфекції. Це найновіші рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

«Україна перша з усіх країн Східної Європи та Центральної Азії офіційно переходить на нові стандарти лікування ВІЛ. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України. Відтепер кожен, хто живе з ВІЛ, в незалежності від кількості вірусу в крові, має право отримувати безоплатне лікування пожиттєво», – йдеться у повідомленні.

У МОЗ запевняють, що лікування інфекції стане не лише ефективнішим, зручнішим, але й економічно-доступнішим.

«За новим підходом, в якості основної схеми лікування використовуватиметься препарат з долутегравіром. З цією діючою речовиною був розроблений комбінований препарат, який виробляє 9 компаній. Завдяки цьому вартість однієї дози препарату стала дешевшою в 6 разів та нині для України коштує 5 грн 40 копійок. Інноваційний комбінований препарат поєднує в собі декілька діючих речовин, а отже, пацієнт може приймати лише одну таблетку щоденно», – пояснюють у відомстві.

Також новий протокол передбачає, що діагностування ВІЛ відтепер можливо лише 2 швидкими тестами різних виробників. Ця норма дозволить поставити людину на облік швидше, а отже, швидше розпочати лікування ВІЛ-інфекції.

Найбільша інновація нового протоколу – введення підходу громадського здоров’я для лікування та профілактики ВІЛ. Він передбачає, що медичні послуги з виявлення, профілактики та лікування ВІЛ надаватимуться комплексно. Підходи будуть спрощені і стандартизовані, а доступ українців до якісних медичних послуг поліпшиться.

Основними елементами підходу громадського здоров’я при лікуванні ВІЛ є: