Патрульні перекрили рух на Шота Руставелі через загрозу падіння білборду

Патрульна поліція тимчасово перекрила рух транспорту на вулиці Шота Руставелі через загрозу падіння білборду. Про це повідомила речниця патрульної поліції у Львівській області Катерина Рибій.

Про можливість падіння білборду патрульних повідомили мешканці. Маршрутки та автомобілі, поки перекрита вулиця Шота Руставелі, об’їжджають по вулиці Івана Франка.

Наразі на місці патрульні працюють патрульні поліцейські. Також туди виїхали автовишка фірми та комунальні служби.

Наразі невідомо, скільки часу буде перекрита вулиця.

Додамо, що рух транспорту на цій вулиці відновили близько 17:15 год.

Фото: патрульна поліція