Альтернатива морю: топ-5 мальовничих озер України

Хтось вже спланував свою відпустку, а хтось все ще в пошуках ідеального місця. УНІАН пропонує добірку озер України для літнього відпочинку.

Озеро Світязь на Волині

Туристів приваблює кришталева чистота озер, хвойний ліс та риболовля. У 2008 році Світязь визнаний одним з семи природних чудес України. Найбільше відпочивати на озеро приїздить молодь.

Голубі озера на Чернігівщині

Вони відомі прекрасними видами, покладами кварцового піску та риболовлею. Навколо озер – сосновий ліс, березові і дубові гаї та різноманітні лісові ягоди. Інфраструктура на озерах розвинена – є і водні розваги, і зручні піщані пляжі.

Біле озеро на Рівненщині

Це озеро карстового походження, з найчистішою прозорою водою і пологими піщаними берегами. Тут гніздяться дикі качки, журавлі, також можна зустріті цілі колонії ондатр і бобрів. Добре підійде для відпочинку з маленькими дітками, оскільки озеро мілке та гарно прогрівається.

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Коростишівський кар’єр на Житомирщині

Ця місцевість приваблює своїми скелястими берегами, сосновим лісом та місцями для наметів. Влітку в кар’єрі можна купатися і стрибати в воду з високих берегів – глибина дозволяє. Кар’єри знаходяться неподалік від Києва і це чудовий варіант для тих, хто шукає «куди поїхати на вихідні».

Озеро Молодості на Івано-Франківщині

Найбільше в Карпатах штучне озеро з кришталево чистою водою та різноманітними розвагами. Влітку облаштовують справжній пляж, довжина якого становить до двох кілометрів. Із заходом сонця з п’ятниці по неділю тут починає вирувати нічне життя.