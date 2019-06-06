Верховна Рада відмовилася звільнити Клімкіна, Полторака та Грицака

Сьогодні, 6 червня, на засіданні Верховної Ради депутати не підтримали звільнення звільнення міністра оборони Степана Полторака, міністра закордонних справ Павла Клімкіна та голови Служби безпеки Василя Грицака. Про це пише Українська правда.

Як повідомляє видання, за звільнення міністра закордонних справ Павла Клімкіна проголосували лише 137 депутатів. Заяву самого Клімкіна депутати також не схвалили – вона отримала лише 141 голос. Самого міністра на засіданні Ради не було.

Голова комітету ВР у закордонних справах Ганна Гопко заявила, що комітет підтримував відставу Клімкіна і порадила колегам проголосувати за неї.

Також, як пише УП, на засіданні Верховної Ради депутати не підтримали звільнення міністра оборони Степана Полторака. За його відставку проголосували лише 67 депутатів.

Окрім цього, Верховна Рада не підтримала звільнення голови Служби безпеки Василя Грицака. За його відставку проголосували лише 78 депутатів.