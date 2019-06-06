ОСТАННІ НОВИНИ

Верховна Рада відмовилася звільнити Клімкіна, Полторака та Грицака

Вероніка Рой

|

Сьогодні, 6 червня, на засіданні Верховної Ради депутати не підтримали звільнення звільнення міністра оборони Степана Полторака, міністра закордонних справ Павла Клімкіна та голови Служби безпеки Василя Грицака. Про це пише Українська правда.

 

Як повідомляє видання, за звільнення міністра закордонних справ Павла Клімкіна проголосували лише 137 депутатів.  Заяву самого Клімкіна депутати також не схвалили – вона отримала лише 141 голос. Самого міністра на засіданні Ради не було.

Голова комітету ВР у закордонних справах Ганна Гопко заявила, що комітет підтримував відставу Клімкіна і порадила колегам проголосувати за неї.

Також, як пише УП, на засіданні Верховної Ради депутати не підтримали звільнення міністра оборони Степана Полторака. За його відставку проголосували лише 67 депутатів.

Окрім цього, Верховна Рада не підтримала звільнення голови Служби безпеки Василя Грицака. За його відставку проголосували лише 78 депутатів.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Молоді, але досвідчені
Роман МІРОШНИЧЕНКО
Молоді, але досвідчені

Прем’єр Гройсман іде на вибори з новою партією Видатний американський  економіст Джон Бейтс Кларк якось так пояснив р...

Ритейл по-українськи: прості способи для чіткого виконання планів
Анастасія ПИЖ
Ритейл по-українськи: прості способи для чіткого виконання планів

Потроху добігає кінця весна – настає час підбивати перші підсумки. Лідер українського ринку ритейлу – компанія «АТБ-Марк...

Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива
Наталя ДУЛЯБА
Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива

Днями у Львові розгорівся черговий політичний скандал. Частина депутатів Львівської міської ради вже неодноразово звинув...

Які права має вагітна жінка? Все що потрібно знати майбутній мамі
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Які права має вагітна жінка? Все що потрібно знати майбутній мамі

Вагітність і народження дитини це завжди радісна подія для кожної сім’ї. З перших хвилин перебування в пологовому будинк...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...