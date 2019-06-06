У другій половині дня у Львові прогнозують дощі

Сьогодні, 6 червня, у другій половині дня прогнозують очікуються значні дощі. Про це повідомляє прес-служба міськради Львова з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

7 червня, вночі місцями, вдень по всій території грози, під час гроз подекуди шквали 15-20 м/с. Вдень місцями значні дощі, град.

Додамо, про усі надзвичайні випадки, які можуть виникнути через негоду, мешканців просять інформувати «Гарячу лінію міста» за тел. 15−80 для оперативного реагування відповідних служб.