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У другій половині дня у Львові прогнозують дощі

Вероніка Рой

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Сьогодні, 6 червня, у другій половині дня прогнозують очікуються значні дощі. Про це повідомляє прес-служба міськради Львова з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

 

7 червня, вночі місцями, вдень по всій території грози, під час гроз подекуди шквали 15-20 м/с. Вдень місцями значні дощі, град.

Додамо, про усі надзвичайні випадки, які можуть виникнути через негоду, мешканців просять інформувати «Гарячу лінію міста» за тел. 15−80 для оперативного реагування відповідних служб.

 

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