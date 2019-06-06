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Сьогодні святкують Вознесіння Господнє

Вероніка Рой

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Сьогодні, 6 червня, християни східного обряду відзначають Вознесіння Господнє. Про це повідомляє Укрінформ.

 

Свято Вознесіння Господнього належить до числа дванадцяти найбільших свят у церковному році і безпосередньо пов’язане із святом Воскресіння Ісуса Христа. Відзначається воно на сороковий день після Великодня.

Згідно з текстами Нового Заповіту, Вознесіння Господнє – день, коли Ісус Христос вознісся на Небо і сів «праворуч Отця». Ісус Христос явився своїм учням в Єрусалимі та звелів чекати пришестя Святого Духа. Він піднявся з учнями на гору Єлеонську, де востаннє благословив їх і вознісся.

У Святому Письмі розповідається, що востаннє Ісус Христос промовив своїм учням: «Мир вам!», а потім дав останню настанову: «Ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх в ім’я Отця і Сина, і святого Духа, навчаючи їх, зберігайте все те, що я вам заповів, і я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця світу».

У джерелах трьох перших століть не згадується про це свято. Знавці обряду дотримуються думки, що тоді його відзначали разом із святом Зішестя Святого Духа. У IV столітті Вознесіння Господнє стає загальнознаним святом: історик Сократ Схоластик називає його «всенародним». У IV столітті рівноапостольна цариця Олена на честь цього свята на місці Христового Вознесіння звела храм.

У Львові престольний празник святкують у п’яти храмах. Розклади святкових богослужінь дивіться за посиланням.

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