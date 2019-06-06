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Рада відклала введення стандарту Євро-6 для нових автомобілів

Андрій Котенський

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Верховна Рада відклала введення стандарту екологічної безпеки автомобілів «Євро-6» в Україні з 2020 до 2025 року під час голосуванн за закон “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, кон’ячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів”. За прийняття відповідного законопроекту №10359 за основу і в цілому проголосували 239 народних депутатів.

 

Відстрочення введення стандарту “Євро-6” стосується як нових, так і транспортних засобів, що вже експлуатувалися, за кодами товарних позицій: 8701 20 (трактори колісні для напівпричепів), 8702 (транспортні засоби, призначені для перевезення 10 і більше осіб), 8704 (вантажні автомобілі), 8705 (спецавтомобілі та будівельна техніка), а також нових легкових автомобілів за кодом 8703.

Нагадаємо, екологічний стандарт “Євро-3” впроваджений у Європейському Союзі з 1999 року, “Євро-4” – з 2005, “Євро-5” – з 2009, “Євро-6” – у вересні 2015 року.

Україна запровадила “Євро-3” у 2013 році, “Євро-4” – в 2014, а екологічний стандарт “Євро-5” почав діяти з 1 січня 2016.

Як повідомлялося, Верховна Рада в червні 2017 роки перенесла введення стандарту екологічної безпеки “Євро-6” в Україні з 1 січня 2018 року на 1 січня 2020 року.

У липні 2017 року Порошенко схвалив і підписав законопроект №5624 про відстрочку екологічного стандарту Євро-6 до 2020 року.

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