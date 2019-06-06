Побороти рак. У Львові вперше відбувся пікнік Cancer Survivors Day

У Парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького вперше у Львові відбувся міському пікніку Cancer Survivors Day. Люди, які зіштовхнулися із діагнозом рак, зібралися разом відсвяткувати життя. Про це повідомляють організатори заходу.

Більше сотні осіб у дружній, домашній атмосфері спілкувались, ділились досвідом та підтримували один одного.

«Цим заходом, ми хочемо показати, що життя існує і воно прекрасне, незважаючи на діагноз чи вирок лікарів. Кожної секунди ми повинні радіти життю. А якщо є можливість, то об’єднуватись і допомагати один одному, підтримувати та розвінчувати міфи про онкологію, нав’язані суспільством», – зазначила організатор дійства Оксана Цебрівська.

Львів’яни принесли випічку, фрукти та інші смаколики, аби частуватись та насолоджуватись концертною програмою від організаторів дійства.

«Розважальна програма була розроблена таким чином, щоб кожен знайшов для себе, щось цікаве. У нас була спеціальна б’юті зона, де дівчаткам робили макіяж, а потім вони могли взяти участь у фотосесії з байкерами. Можна було долучитись до загального прочитання поезії, а ще вчитись робити дихальні вправи разом із йоготерапевтом Марією – Соломією Беконіною», – зазначила ведуча та організатор концертної програми Галина Батюсь.

Відвідувачі активно долучались до обговорення із практикуючим психологом Центру особистісного розвитку «Діалог» – Людмилою Філімонюк. Також не забули і про подарунки, а їх було більше десятка від різноманітних спонсорів та небайдужих людей. На завершення усіх очікував торт та виступ української співачки Ірини Долі.

Довідка

Перший National Cancer Survivors Day був проведений 5 червня 1988 року в Сполучених Штатах Америки. Тепер, у багатьох країнах світу люди, які живуть з онкологічним діагнозом, відзначають цей день у першу неділю червня. Вони збираються, діляться своїм досвідом, і разом святкують життя. У Cancer Survivors Day тисячі людей збираються по всьому світу, щоб показати, що життя після діагностики раку може бути якісним і навіть надихає, а головне – воно є. В Україні пікнік відбудеться вперше.