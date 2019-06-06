Львівська опера запрошує на п’ятсоту виставу «Запорожець за Дунаєм»

У Львівському національному академічному театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької сьогодні, 6 червня, о 18.00 год. відбудеться п’ятсота вистава опери «Запорожець за Дунаєм» Семена Гулака-Артемовського.

На сцені Львівської опери цю виставу ставили вже шість разів: 1941, 1945, 1953, 1958, 1971 та 1987 роках. Власне, остання постановка, прем’єра якої відбулась 18 липня 1987 року, протрималася найдовше – понад 30 років: із цього часу «Запорожця за Дунаєм» показали майже півтисячі разів.

«Ця вистава має свою історію, їй майже 32 роки. Так, декого з постановників вже нема в живих… Ми запросили ветеранів сцени, зокрема головну роль запорізького козака Івана Карася виконуватиме заслужений артист України Василь Дудар. Ця вистава – наша національна гордість, вона має успіх. Публіка її любить і колектив також», – наголосив диригент-постановник Михайло Дутчак.

При цьому він також додав, що є плани осучаснити «Запорожця за Дунаєм», але для цього потрібно приблизно півроку часу.

«Час бере своє, зараз вже трішки змінилася естетика і ми плануємо поновити цю виставу, подивитися на неї свіжим оком».

Варто наголосити, що «Запорожець за Дунаєм» – перша українська опера. Вона входить у репертуар всіх оперних і музично-драматичних театрів України.

«Народилася ця опера в Санкт-Петербурзі, у найголовнішому театрі столиці – Маріїнському в 1863 році. На прем’єрі в провідній партії козака Івана Карася виступив бас-баритон цього театру, видатний оперний співак Семен Гулак-Артемовський. Він же був й творцем цієї опери, яка народилася з ностальгії за рідним краєм. Репертуар соліста нараховував до півсотні партій, але жодної української, бо й опер українською мовою тоді не було. Написання опери з історії України, в якій герої співали б у російській столиці українською мовою – подвиг співака, який зумів переконати дирекцію театру зреалізувати цю оперу, піти на певні компроміси, але довести таки справу до кінця», – зазначають у прес-службі Львівської опери.

Фото: прес-служба Львівської опери