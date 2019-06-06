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ГПУ повідомила про підозру Ющенку у справі «Межигір’я»

Вероніка Рой

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Генеральна прокуратура оголосила про підозру третьому президентові Віктору Ющенку. Цю інформацію theБабелю підтвердила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.

 

Разом з тим Сарган не змогла повідомити деталі.

Своє чергою нардеп Сергій Лещенко у власному Telegram-каналі написав про те, що Ющенкові оголошено підозру за частиною 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Підозру Генпрокуратура висунула в межах справи про резиденцію «Межигір’я», яка була виведена з державної власності в 2007 році. За словами нардепа, підозру надіслали поштою.

Додамо, що «Межигірʼя» — колишня приватна резиденція президента-втікача Віктора Януковича. До 2007 року перебувала у державній власності. У липні 2007 року тодішній президент Віктор Ющенко підписав указ про передачу резиденції в користування тодішньому премʼєру Януковичу. Сам Янукович розпорядженням уряду передав резиденцію акціонерній компанії «Надра України», яка підпорядковувалося Міністерству екології.

Незабаром «Надра України» уклала бартерний обмін з компанією «Медінвесттрейд», після чого уряд затвердив обмін резиденції на дві будівлі на Парковій алеї в Києві. «Медінвесттрейд», у свою чергу, продала придбану резиденцію компанії «Танталіт».

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