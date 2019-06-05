З початку року в Україні зафіксували 30 нападів на журналістів

В Україні з початку року зафіксовано 30 випадків застосування сили до журналістів, з них 7 – у травні. Про це повідомили у Національній спілці журналістів України посилаючись на дані моніторингу «Індекс фізичної безпеки журналістів України», який НСЖУ проводить спільно з партнерськими громадськими організаціями, передає Укрінформ.

Зокрема, у травні одразу два напади на співробітників медіа трапилися в Одесі, а також по одному в Києві, Черкасах, Дніпрі, Херсоні та на Волині.

Підкреслюється, що найжорстокішим та найрезонаснішим нападом у травні стало побиття черкаського журналіста та блогера Вадима Комарова. «Вже місяць Вадим без свідомості, перебуває в стані медичної коми, лікарі кажуть, що «позитивної динаміки немає…» – третя частина головного мозку пошкоджена», – поінформували в НСЖУ.

Згідно з повідомленням, колеги Вадима Комарова відзначають, що напад трапився через гострі критичні статті, які готував журналіст.

«Одна із найбільш гучних публікацій за останній час – про обставини п’яного бунту в Черкаській колонії. Серед інших тем публікацій Комарова – розкрадання бюджетних коштів, незаконне будівництво, корупція у Черкаській міськраді. В 2016 році журналіста вже намагалися застрелити», – зазначили у Спілці журналістів.

Голова НСЖУ Сергій Томіленко наголосив, що напад на черкаського журналіста Вадима Комарова вже можна назвати одним із найтяжчих за останні кілька років.

«Ми стурбовані відсутністю регулярних звітів правоохоронців, які би нас упевнювали про надзвичайну увагу до замаху на вбивство Вадима Комарова та щире бажання покарати нападників», – сказав Томіленко і додав, що високий рівень фізичної агресії та системна безкарність за атаки на медіа примушують українських журналістів перебувати в атмосфері тривоги щодо власної безпеки.

«Індекс фізичної безпеки журналістів» – це щомісячний моніторинг фактів фізичної агресії до журналістів в Україні.