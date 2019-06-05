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У Мінську готують новий механізм припинення вогню на Донбасі

Соломія Головіна

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Представники Трьохсторонньої контактної групи в Мінську домовились розробити механізм покрокового припинення вогню на Донбасі. Представники Трьохсторонньої контактної групи в Мінську домовились розробити механізм покрокового припинення вогню на Донбасі. Про це за підсумками засідання повідомив представник України в ТКГ Леонід Кучма, передає «Громадське».

 

За його словами, діалог був «доволі конструктивним» у порівнянні з попередніми роками.

Так, новий механізм повинна до 19 червня розробити робоча група з безпекових питань.

Також сторони домовились про розведення сил біля Станиці Луганської. Упродовж семи днів на цій ділянці має наступити режим тиші.

Кучма розповів, що на засіданні піднімали питання військовополонених, зокрема моряків. Втім він зазначив, що це «звичайно не відбудеться завтра».

Група з гуманітарних питань обговорювала питання відновлення водопостачання, втім не уточнюється, в яких саме районах Донбасу. Вже на 6 червня в Києві запланована нарада з міністром регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Валерієм Зубком з цього приводу.

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