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Комітет Ради не підтримав звільнення глави Міноборони

Анастасія Мельник

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Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони не підтримав подання президента України Володимира Зеленського про звільнення міністра оборони Степана Полторака, передає Укрінформ.

 

«До озвучення президентом своєї позиції щодо наступного міністра оборони не підтримувати проект постанови про звільнення Полторака Степана Тимофійовича з посади міністра оборони», – оголосив голова комітету Сергій Пашинський.

У засіданні комітету брав участь представник президента Руслан Стефанчук, щоб обґрунтувати необхідність подання про звільнення Полторака.

«Внесення – у межах конституційних повноважень президента, який діє у порядку, передбаченому статтею 85 і 106 Конституції України. Що стосується доцільності, я думаю, це виключна компетенція президента – він її обґрунтував», – сказав Руслан Стафанчук.

Водночас на запитання членів комітетів, чому від президента немає одночасного подання кандидатури нового міністра оборони, представник пояснив, що такого не передбачено жодним нормативно-правовим актом та Конституцією України.

«Але з практики я вам гарантую, що як тільки буде задоволено це подання, одразу буде внесено подання на наступного міністра оборони», – додав Руслан Стефанчук.

На засіданні також був присутній міністр оборони Степан Полторак, який наголосив, що готовий виконувати свої обов’язки, доки ВР не прийме рішення про його звільнення. Також міністр наголосив, що готовий допомагати новому керівництву оборонного відомства у разі, якщо його знання і досвід будуть потрібні.

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