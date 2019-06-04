Весілля в реанімації. Кіборг, який вийшов з коми, одружиться на вагітній нареченій

Сьогодні, 4 червня, у Дніпрі після 11 днів коми прийшов до тями 24-річний боєць ЗСУ з Миколаєва Олександр Беспалов. А вже завтра, 5 червня, кіборга розпишуть у реанімаційній палаті з його вагітною нареченою. Про це на свої сторінці у Facebook повідомив головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І. І. Мечникова та за сумісництвом свідок молодят Сергій Риженко.

За словами головного лікаря, Олександр Беспалов знаходиться в реанімації 15-й день: 11 днів був у комі.

«Куля, пройшовши через око, зупинилася в потиличній кістці. Важка успішна операція. Сьогодні зранку зняли апарат штучної вентиляції легень – задихав. Виконує команди, рухає губами. Перше, що йому сказала наречена: «Час одружуватися», – написав лікар.

Сергій Риженко розповів, що наречена Анна знаходиться на п’ятому місяці вагітності. Майбутнє подружжя чекає на хлопчика, якого хочуть назвати Олексієм.

«Просить нас стати свідками. Завтра в Мечнікова в реанімації політравми їх розпишуть», – додав лікар.

Раніше у Facebook побратим військового Володимир Семішкін повідомив, що Олександр Беспалов боєць79-ої окремої десантно-штурмової бригади, отримав поранення вночі 21 травня.