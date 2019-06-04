ОСТАННІ НОВИНИ

Весілля в реанімації. Кіборг, який вийшов з коми, одружиться на вагітній нареченій

Анастасія Мельник

|

Сьогодні, 4 червня, у Дніпрі після 11 днів коми прийшов до тями 24-річний боєць ЗСУ з Миколаєва Олександр Беспалов. А вже завтра, 5 червня, кіборга розпишуть у реанімаційній палаті з його вагітною нареченою. Про це на свої сторінці у Facebook повідомив головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І. І. Мечникова та за сумісництвом свідок молодят Сергій Риженко.

 

За словами головного лікаря, Олександр Беспалов знаходиться в реанімації 15-й день: 11 днів був у комі.

«Куля, пройшовши через око, зупинилася в потиличній кістці. Важка успішна операція. Сьогодні зранку зняли апарат штучної вентиляції легень – задихав. Виконує команди, рухає губами. Перше, що йому сказала наречена: «Час одружуватися», – написав лікар.

Сергій Риженко розповів, що наречена Анна знаходиться на п’ятому місяці вагітності. Майбутнє подружжя чекає на хлопчика, якого хочуть назвати Олексієм.

«Просить нас стати свідками. Завтра в Мечнікова в реанімації політравми їх розпишуть», – додав лікар.

Раніше у Facebook побратим військового Володимир Семішкін повідомив, що Олександр Беспалов боєць79-ої окремої десантно-штурмової бригади, отримав поранення вночі 21 травня.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ритейл по-українськи: прості способи для чіткого виконання планів
Анастасія ПИЖ
Ритейл по-українськи: прості способи для чіткого виконання планів

Потроху добігає кінця весна – настає час підбивати перші підсумки. Лідер українського ринку ритейлу – компанія «АТБ-Марк...

Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива
Наталя ДУЛЯБА
Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива

Днями у Львові розгорівся черговий політичний скандал. Частина депутатів Львівської міської ради вже неодноразово звинув...

Які права має вагітна жінка? Все що потрібно знати майбутній мамі
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Які права має вагітна жінка? Все що потрібно знати майбутній мамі

Вагітність і народження дитини це завжди радісна подія для кожної сім’ї. З перших хвилин перебування в пологовому будинк...

Обережно, замінування! Від злого жарту до реальної загрози
Анастасія МЕЛЬНИК
Обережно, замінування! Від злого жарту до реальної загрози

Заміновано готель, заміновано торговий центр, заміновано аеропорт, заміновано школу, заміновано храм... Мало не щодня у ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...