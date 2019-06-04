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Вчені створили пластир, який допоможе відновитися після серцевого нападу

Соломія Головіна

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Дослідники презентували пластир для серця, який містить мільйони живих стовбурових клітин, здатний допомогти людям швидко оговтатися після серцевого нападу. Про це повідомляє «Громадське».

 

Гнучкий пластир розміром 3 на 2 см вирощується в лабораторних умовах зі зразків клітин пацієнта і потім перетворюється в здоровий серцевий м’яз. Він також виробляє хімічні компоненти, які відновлюють і регенерують існуючі клітини серця.

Експерти з Імперського коледжу Лондона, які представили цей винахід на конференції з серцевих хвороб у Манчестері, стверджують, що випробування на кроликах показали його безпечність.

Випробування пластиру на пацієнтах повинні розпочатися протягом наступних двох років, кажуть у Британському товаристві кардіологів.

Зазначимо, що серцевий напад стається у той момент, коли закупорена артерія блокує приплив крові до серцевого м’яза, позбавляючи її кисню і поживних елементів. Це може серйозно підірвати роботу серця і призвести до невиліковної серцевої недостатності. За статистикою, близько 920 тисяч британців страждають від серцевих хвороб.

«Ми сподіваємося рано чи пізно включити цей пластир для серця у звичайну програму лікування, яке лікарі пропонують пацієнтам, які перенесли серцевий напад. Ми плануємо виписувати такі пластирі для людей з серцевими хворобами поряд з іншими медикаментами», – зазначив дослідник Річард Джаббур.

Професор Метін Авкіран з Британського фонду з вивчення серцевих хвороб, який фінансував дослідження, зазначив, що на сьогодні не існує надійного засобу від серцевої недостатності.

«Серцева недостатність є виснажливим і змінюючим життя станом, що робить щоденні завдання неймовірно важкими. Якщо ми зможемо підлатати серце і допомогти йому відновитися, ми зможемо полегшити життя таким людям», – додав вчений.

 

 

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