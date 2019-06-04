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Пологове відділення на Рапопорта закрили на ремонт та дезінфекцію

Вероніка Рой

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У Львові через проведення ремонтних робіт та планову дезінфекцію тимчасово закрили пологове відділення КНП «3-я міська клінічна лікарня м. Львова», що на вул. Рапопорта, 8. Про це Про це йдеться на сторінці у Facebook пологового відділення.

 

«Шановні вагітні! Повідомляємо вас про припинення прийому вагітних та породіль у пологове відділення 3-ї МКЛ у зв’язку із закриттям відділення для проведення ремонтних робіт та планову дезінфекцію з 9:00год. 3 червня. Відкриття заплановане на 1 серпня 2019 року», – мовиться у повідомленні.

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