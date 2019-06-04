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Мера Одеси внесли у базу «Миротворець»

Соломія Головіна

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Мера Одеси Геннадія Труханова внесли у базу «Миротворець». Відповідна інформація з’явилася у розділі «Чистилище».

 

Як зазначається, серед причин – порушення законодавства України про громадянство шляхом отримання другого громадянства, мова йде про російське. Наголошується, що на людину з прізвищем, ім’ям та по батькові одеського мера, такою ж датою і місцем народження, видавалися паспорти Російської Федерації.

«Перший свій паспорт ця особа отримала в 2002 році, другий – в 2003-му. У 2011-му він звернувся в російські державні структури з проханням замінити перший документ в зв’язку з досягненням 45 років», – мовиться на сайті «Миротворця».

Водночас зазначається, що обидва паспорта були анульовані у 2017 році через порушення процедури видачі.

«Чи є однією особою дані громадяни – мер Одеси, людина, яка отримала паспорт у 2002-му, і людина, що стала громадянином РФ в 2003-му, – ми стверджувати зі стовідсотковою впевненістю, звичайно, не можемо, але всі їхні дані повністю збігаються. І ми вважаємо, що це не просто збіг », – заявив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, цитує «Миротворець».

Відтак, як наголошується, центр «Миротворець» «просить правоохоронні органи розглядати дану публікацію на сайті як заяву про вчинення цим громадянином усвідомлених діянь проти національної безпеки України, світу, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також інших правопорушень».

Фото: скріншот з сайту

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