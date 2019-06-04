Львів'ян запрошують на фільми просто неба у Парку культури

У Парку культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького стартували кінопокази під відкритим небом. Про це повідомляють організатори.

Фільми традиційно безкоштовно показуватимуть на галявині перед головним входом у парку в п’ятницю, суботу та неділю.

Сезон кінопоказів офіційно розпочався цими вихідними мультфільмом «Ріо-2».

Цієї п’ятниці, 7 червня, продемонструють «Серце на долоні» (Serce na dłoni) – польсько-український фільм режисера Кшиштофа Зануссі. Розбещений хорошим життям бізнесмен дізнається, що хворіє на серце. Він може вижити лише негайно знайшовши донора. У лікарні він випадково знайомиться з молодиком, який втратив роботу і бажання жити. Схильний до самогубства хлопець видається ідеальним донором. Лише б знайти спосіб допомогти йому піти. У головній ролі – Богдан Ступка, який отримав приз за найкращу чоловічу роль на 3-му Римському міжнародному фестивалі.

«Для іноземців, які спілкуються польською, а також для тих, хто вивчає польську мову, транслюватимемо фільм мовою оригіналу», – наголошують організатори.

Показ фільму розпочнеться о 21:30. За програмою показів і змінами слідкуйте на сторінці кінотеатру просто неба.