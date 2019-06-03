Як засмагати максимально безпечно: поради від онкологів

Меланома – це підступне захворювання, з яким сьогодні стикаються все більше людей. Онкологи вважають, що одна з основних причин розвитку цього захворювання – вплив на шкіру ультрафіолетового спектра сонячних променів. Завдяки цьому ж спектру, в організмі виробляється вітамін D. Але корисний розсіяне сонячне світло, а прямі промені являють небезпеку. Про це пише Ukrhealth.

Шкіра виконує захисні функції, приймаючи удар від сонячного опромінення на себе. Хоча до нас доходить досить мало небезпечного випромінювання, і цього достатньо для того, щоб запустити злоякісний процес в організмі. Що варто пам’ятати, щоб засмагати без ризику?

Завжди потрібно використовувати сонцезахисні засоби. Більшості людей підійде індекс SPF 40, але власникам світлої шкіри краще підібрати захист сильніше. Використовувати засіб, потрібно строго відповідно до інструкції – якщо там написано, що оновлювати захист потрібно кожні дві години, значить так і потрібно робити. Не забувайте захищати волосся, губи і руки.

Найнебезпечніше засмагати в період з 12 до 16 годин. Це час максимальної сонячної активності. Якщо ви все ж збираєтеся на пляж в цей час, найбезпечніше буде перебувати в тіні. Можна використовувати тенти, парасольки та інші конструкції. Бажано захистити шкіру за допомогою легкого світлого одягу.

Пам’ятайте, що вода відбиває світло. Засмагати краще на достатній відстані від води – не менше десяти метрів. А для купання використовуйте водостійкі засоби. Після купання ретельно витріться і нанесіть сонцезахисний засіб.

Якщо ви рідко буваєте на сонці, володієте світлою або чутливою шкірою, не потрібно відразу намагатися набути красивий загар – дайте шкірі звикнути. У перші дні не рекомендується проводити на пляжі більше години, а почати краще з 15-30 хвилин.