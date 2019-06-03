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Вбивство Гандзюк: організатор нападу визнав себе винним

Андрій Котенський

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Організатор нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк Сергій Торбін визнав себе винним і пішов на угоду зі слідством. Про це повідомляє Укрінформ.

 

Зазначається, що це сталося на засіданні Покровського районного суду Дніпропетровської області під головуванням Олени Чорної.

У слуханні взяли участь двоє прокурорів, потерпілий – батько загиблої Віктор Гандзюк, його представник, обвинувачені в організованому нападі Микита Грабчук, Володимир Васянович, В’ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов і Сергій Торбін та четверо їхніх адвокатів, а також адвокати голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера.

Торбін визнав себе винним за ч.4,5 ст.27, ч.2 ст.28 та ч.2.ст.121 Кримінального кодексу (умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або вчинене на замовлення, або спричинило смерть потерпілого).

Він також погодився на покарання у вигляді 6 років і 6 місяців позбавлення волі згідно зі ст.69 Кримінального процесуального кодексу України.

Розгляд угод решти обвинувачуваних триває.

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