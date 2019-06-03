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В Україні через спеку обмежили рух вантажівок

Анастасія Мельник

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В Україні на літо обмежили рух вантажівок. Правила набрали чинності з червня. Про це повідомляє ТСН.

 

Заборона для руху вантажівок діє вдень за температури повітря вище 28 градусів і стосується вантажного транспорту масою понад 24 тонни.

На автошляхах загального користування державного значення вже встановили відповідні заборонні дорожні знаки та інформаційні щити.

Однак, є виняток – транспортні засоби, що перевозять небезпечні вантажі, живих тварин і птицю, а також перевезення, пов’язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.

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