В Україні через спеку обмежили рух вантажівок

В Україні на літо обмежили рух вантажівок. Правила набрали чинності з червня. Про це повідомляє ТСН.

Заборона для руху вантажівок діє вдень за температури повітря вище 28 градусів і стосується вантажного транспорту масою понад 24 тонни.

На автошляхах загального користування державного значення вже встановили відповідні заборонні дорожні знаки та інформаційні щити.

Однак, є виняток – транспортні засоби, що перевозять небезпечні вантажі, живих тварин і птицю, а також перевезення, пов’язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.