Без гарячої води у Львові досі залишаються мешканці 57 будинків: перелік

Станом сьогодні на ранок гарячу воду у Львові отримує 1043 будинки. Без гарячої води 57 будинків у Львові. Про це повідомляє прес-служба міськради Львова з посиланням на ЛМКП «Львівтеплоенерго».

Так, без гарячого водопостачання залишається: