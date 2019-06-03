Без гарячої води у Львові досі залишаються мешканці 57 будинків: перелік

Станом сьогодні на ранок гарячу воду у Львові отримує 1043 будинки. Без гарячої води 57 будинків у Львові. Про це повідомляє прес-служба міськради Львова з посиланням на ЛМКП «Львівтеплоенерго».
Так, без гарячого водопостачання залишається:
- 10 будинків у Личаківському районі: 1 будинок на вул. Пасічна, 91 — роботи проводить балансоутримувач та 9 будинків на вул. Лисинецька, 2, 4, 5а, 6, 9, 11, 11а, 13, вул. Пасічна, 89 — через порив трубопроводу.
- 42 будинки у Сихівському районі — пр. Ч. Калини, 40, 42, 44, 46, 48, 50; вул. Чукаріна, 1а, 1б, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; вул. Хоткевича, 6, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 30а, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 — через ремонтні роботи на теплових мережах. Відновити подачу гарячої води до цих будинків планують 8 червня.
- 5 будинків у Франківському районі — вул. Пулюя, 32; вул. Сахарова, 31; вул. Моршинська, 11; вул. Кастелівка, 2, 40 — через ремонтні роботи на трубопроводах. Відновити подачу гарячої води до цих будинків планують 5 червня.
Вероніка Рой