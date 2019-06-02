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За п'ять років в Україні зросла кількість багатодітних родин

Соломія Головіна

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За останні п’ять років в Україні зросла кількість багатодітних сімей. Про це повідомив Департамент забезпечення прав дітей та оздоровлення Міністерства соціальної політики у відповідь на запит УНН.

 

Станом на 01.02.2014 всього в Україні зареєстровано 323 575 багатодітних сімей. На 01.02.2015 – 319 006, на 01.02.2016 – 322 692, на 01.02.2017 – 327 908, на 01.02.2018 – 333 867, на 01.02.2019 – 338 513.

Таким чином, кількість зареєстрованих багатодітних сімей збільшилася.

При цьому, облік багатодітних сімей, які всиновили дитину, Мінсоцполітики не проводить.

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