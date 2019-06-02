У Харкові знесли погруддя маршала СРСР Жукова

У Харкові проти з’їзду політичної партії «Довіряй справах», яку організували мер Харкова Геннадій Кернес і мер Одеси Геннадій Труханов, провели акцію протесту представники «Національного корпусу». Про це повідомляє місцеве видання «Мій Харків».

Як зазначається, після акції активісти перемістилися до погруддя маршала СРСР Георгія Жукова, де між ними і працівниками КОРДу сталася бійка.

«Активісти закинули мотузки на погруддя Жукова і зламали його, а на його місці встановили український прапор», – інформує видання.