У чорний список «Миротворця» потрапив російський журналіст Познер

Російського журналіста і телеведучого Володимира Познера внесли в базу сайту «Миротворець». Про це повідомляє «Укрінформ».

Його дані з’явилися у розділі «Чистилище» 1 червня.

Причинами включення Познера в базу вказані «свідоме порушення державного кордону України з метою проникнення у захоплений російськими окупантами Крим; участь у пропагандистських заходах Росії (країна-агресор) проти України та участь у спробах легалізації анексії АР Крим».

У повідомленні також підкреслюється, що центр «Миротворець» «просить правоохоронні органи розглядати дану публікацію на сайті як заяву про вчинення цим громадянином усвідомлених діянь проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також інших правопорушень».

Познер у квітні відвідав окупований Крим, де взяв участь у Ялтинському міжнародному економічному форумі.