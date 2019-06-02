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Одна година куріння кальяну дорівнює сотні викурених сигарет, – Супрун

Соломія Головіна

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Година куріння кальяну завдає шкоди організму, як 100 викурених сигарет. Про це на своїй сторінці у Facebook написала в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

 

«Із настанням тепла все більшає людей, які відпочивають на терасах закладів і набережних з кальяном. Імовірно, вони впевнені, що гарно проводять час без суттєвої шкоди організму, адже курять не цигарки. Досі доволі поширений міф про те, що тютюновий дим проходить через воду і тому стає безпечнішим. Кальян часто пропонують як менш шкідливу альтернативу цигаркам. Але це не так», – наголошує вона.

При цьому Уляна Супрун наголосила, що кальяни є навіть більш небезпечні за сигарети: година паління кальяну завдає шкоди організму, як 100 викурених сигарет.

«Адже під час куріння однієї сигарети курець вдихає 0,6 л диму, в той час як курець кальяну за один сеанс куріння кальяну вдихає 74.1 л диму», – пояснила в.о. міністра охорони здоров’я.

Також вона зауважила, що куріння кальяну завдає суттєвої шкоди здоров’ю курців, у тому числі пасивних.

Зокрема:

  • Дим кальяну містить канцерогенні речовини, важкі метали, чадний газ та інші небезпечні сполуки, які в тому числі притаманні диму цигарок. Це нітрозаміни, поліциклічні ароматичні вуглеводні (ПАВ), формальдегід і бензол. Також внаслідок спалювання вугілля виділяється оксид вуглеводню. Люди, які вживають кальян протягом півгодини, отримують велику дозу чадного газу, який спричиняє нестачу кисню в організмі – гіпоксію.
  • Дим кальянів містить токсичні речовини, які також можуть спричиняти рак легень та інші види раку, серцево-судинні та респіраторні захворювання.
  • Навіть одна «сесія» куріння кальяну впливає на серцебиття та кров’яний тиск.
  • Куріння кальяну також викликає залежність, адже в кальянній суміші присутній той же нікотин, як і в сигаретах.
  • Діти, народжені в жінок, які під час вагітності часто курили кальян, мають вищий ризик розвитку респіраторних захворювань. А також можуть народжувати з меншою вагою, ніж діти некурців.
  • Навіть якщо курити безтютюновий кальян, уникнути шкоди для здоров’я не вийде. Людині небезпечно вдихати будь-які продукти згоряння, навіть ароматизовані. Курці кальяну зазвичай затягуються глибше, ніж курці сигарет – токсичні речовини потрапляють у нижні частки легень, що підвищує ризик розвитку важких респіраторних захворювань.
  • Куріння кальянів становить також іншу небезпеку: передаючи трубку між різними людьми, можна підчепити туберкульоз, гепатит А, грип, герпес та інші інфекції.
  • Кальяни шкодять також пасивним курцям – людям, які його вдихають, перебуваючи в одному приміщенні. Адже вони дихають не лише тютюновим димом, а й продуктами згоряння.

«Кальяни шкодять також пасивним курцям – людям, які його вдихають, перебуваючи в одному приміщенні. Адже вони дихають не лише тютюновим димом, а й продуктами згоряння.

Крім того, що куріння кальяну в закладах харчування шкодить здоров’ю гостей, це також є порушенням законодавства. З 2012 року в Україні заборонено курити кальяни у громадських місцях, включно із закладами харчування. Проте за результатами громадського моніторингу у січні 2018 року, кальяни продовжують курити фактично у кожному п’ятому кафе, барі та ресторані», – зазначає Уляна Супрун.

Якщо у закладі харчування, курять кальян, ви можете: написати зауваження у книгу скарг та пропозицій; поскаржитися адміністратору; написати скаргу в Державну службу з питань безпечності харчових продуктів.

При цьому вона додає, що курити сигарети (звичайні та електронні) і кальяни також заборонено на зупинках громадського транспорту, на дитячих майданчиках, у підземних переходах та під’їздах будинків.

«Обирайте здоровий відпочинок у колі друзів та рідних. Дружні розмови, сміх і танці – от хороша альтернатива сигаретам. А кальян – ні. Дбайте про своє здоров’я та не підставляйте людей, які відпочивають поруч із вами», – наголосила Уляна Супрун.

Ілюстрація: Facebook-сторінка Уляни Супрун

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