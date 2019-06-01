За п'ять років війни на Донбасі бойовики вбили понад 240 дітей

За 5 років війни на Донбасі російські окупанти вбили понад 240 українських дітей. Про це повідомляється на Facebook-сторінці ВМС ЗСУ.

Також інформується, що ще 56 дітей зникли безвісти.

«Підрозділи агресора зруйнували більше 700 шкіл пострілами із заборонених артилерії та танків. Близько 15 тисяч неповнолітніх постійно знаходяться у небезпеці та страху обстрілів з боку російського агресора. Психологічні травми, отримані ними зараз, назавжди залишаться у їхньому житті», – мовиться у повідомленні.