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За п'ять років війни на Донбасі бойовики вбили понад 240 дітей

Соломія Головіна

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За 5 років війни на Донбасі російські окупанти вбили понад 240 українських дітей. Про це повідомляється на Facebook-сторінці ВМС ЗСУ.

 

Також інформується, що ще 56 дітей зникли безвісти.

«Підрозділи агресора зруйнували більше 700 шкіл пострілами із заборонених артилерії та танків. Близько 15 тисяч неповнолітніх постійно знаходяться у небезпеці та страху обстрілів з боку російського агресора. Психологічні травми, отримані ними зараз, назавжди залишаться у їхньому житті», – мовиться у повідомленні.

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