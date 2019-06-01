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Вибухи на російському військовому заводі: постраждало 38 людей

Соломія Головіна

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Кількість постраждалих внаслідок вибуху на військовому заводі «Кристалл» у російському Дзержинську зросла до 38, у місті оголосили режим надзвичайного стану. Про це повідомляє «Громадське».

 

Від вибуху повністю зруйноване приміщення цеху, де зберігались боєприпаси, на території виникла пожежа, якій присвоїли підвищений рівень складності.

У Міністерстві з надзвичайних ситуацій заявили, що 4 постраждалих перебувають у важкому стані, передає Meduza.

За даними відомства, внаслідок вибуху зруйнована адміністративна будівля, виникла пожежа площею 100 квадратних метрів.

За попередніми даними, вибухи сталися через порушення технологічного процесу в одному з цехів. Епіцентр вибухів був у цеху з виробництва тротилу.

За цим фактом Слідчий комітет РФ порушив справу за статтею «Порушення вимог промислової безпеки виробничих об’єктів».

Російське державне підприємство «Кристалл» займається «створенням вибухових речовин, безпечних технологій їх виробництва, випробуваннями, транспортуванням та утилізацією».

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