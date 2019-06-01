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Україні можуть надати статус головного військово-політичного союзника США

Соломія Головіна

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У Палаті представників Конгресу США представлено проект закону, що передбачає посилення підтримки суверенітету і територіальності цілісності України, розширення оборонної допомоги та надання нашій державі статусу головного військово-політичного союзника США. Про це повідомляє Facebook-сторінка посольства України у США.

 

Проект закону «Про надання підтримки Україні для захисту її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності» спрямований на посилення обороноздатності нашої держави, у тому числі шляхом передачі озброєнь, продажу летальних оборонних засобів ЗСУ, а також зміцнення спроможностей України протистояти російським кібератакам. Перелік видів озброєнь, що можуть бути передані Україні, доповнюється протитанковими, протикорабельними та протиповітряними системами.

Законопроект передбачає можливість надання Україні статусу головного союзника США поза НАТО на період від часу набуття даним документом чинності до вступу нашої держави до Північноатлантичного альянсу. Такий статус може бути використаний для спрощення процедури передачі Україні оборонних засобів.

В проекті йдеться, що політика США повинна включати підтримку:

  • суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також євроатлантичної та європейської інтеграції нашої держави;
  • права народу України вільно визначати своє майбутнє та ухвалювати незалежні і суверенні рішення у сфері зовнішньої і безпекової політики, у тому числі щодо взаємовідносин з іншими країнами та міжнародними організаціями без втручання, залякування чи тиску з боку інших країн;
  • права України на захист від російської агресії шляхом надання їй безпекової допомоги з боку США;
  • подальшого утвердження демократичних цінностей в Україні, у тому числі шляхом зміцнення верховенства права, посилення прозорості та відповідальності у державному секторі, а також боротьби з корупцією.

Окрім цього, політика США має бути спрямована на:

  • неприйняття будь-яких територіальних змін України, вчинених у силовий спосіб, у тому числі шляхом незаконного вторгнення РФ до Криму і Донбасу та окупації цих територій;
  • засудження триваючого утримування російською стороною 24-х членів екіпажів суден українських ВМС, захоплених поблизу Керченської протоки;
  • наполегливе спонукання РФ до повної імплементації Мінських домовленостей, підтримки розгортання на Донбасі міжнародних безпекових механізмів, гарантування безпечного повернення внутрішньо переміщених осіб та біженців.

Співавторами законопроекту виступили керівники Комітету із закордонних справ, конгресмен-демократ Еліот Енгель та республіканець Майкл Маккол, а також голова та співголова Підкомітету щодо Європи, Євразії, енергетики і довкілля даного Комітету, демократ Віліам Кітінг та республіканець Адам Кінзінгер.

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