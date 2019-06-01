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Росія різко знизила поставки дизпалива та зрідженого газу в Україну

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Міністерство економічного розвитку Російської Федерації видало дозволи на поставки російського дизельного палива і скрапленого газу в Україну в червні 2019 року, знизивши їх на 30-50% від поточного рівня. Про це УП повідомляє з посиланням на enkorr .

 

Погоджений на червень обсяг поставки ДТ становитиме 65 тис. т з яких «Роснефть» – 50 тис. т, «Лукойл» –14,9 тис. т.

Щодо зрідженого газу червневий обсяг визначено на рівні 32 тис. т, з яких 20 тис. т «Роснефти» і 12 тис. т – «Лукойлу».

У той же час, за словами постачальників близьких до «Лукойлу», погоджені на червень поставки лукойлівського ресурсу становитимуть 20 тис. т за ДТ і 10 тис. т по ЗВГ.

«Поставки «Лукойлу» будуть знижені рівно на 33% від травневого рівня», – повідомило джерело, близьке до цієї компанії. Відсоток зменшення поставок ресурсу «Роснефти» поки невідомий, але виходячи з озвучених цифр, він може становити 50-75% від травневих обсягів.

Ще однією важливою зміною стало те, що відтепер обсяги поставок російських ДТ і ЗВГ в Україні будуть узгоджуватися Мінекономрозвитку РФ щомісяця. Раніше ж Федеральна служба з митного та експортного контролю затверджувала граничні обсяги експорту на рік.

За даними «Консалтингової групи А-95», в січні-квітні 2019 року середньомісячний імпорт ДТ з Росії становив 225 тис. т: 205 тис. т припадало на ресурс «Роснефти», 20 тис. т – на ресурс «Лукойлу».

Щомісячні поставки ЗВГ були на рівні 53,5, з яких газ «Роснефти» – 43 тис. т, «Лукойлу» – 10,5 тис. т.

 

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