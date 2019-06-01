Пасажиропотік львівського аеропорту за п'ять місяців зріс на понад 50%

Приріст пасажиропотоку аеропорту «Львів» ім. Д.Галицького у травні склав 49,4%. Про це повідомляється на Facebook-сторінці летовища.

Як зазначається, у травні авіаперевезеннями скористалися 197,7 тис. пасажирів, що на 49,4% більше, ніж у травні 2018 року (132,3 тис. пасажирів). Кількість здійснених рейсів – 1 739 , що на 32,1% більше, ніж аналогічного періоду минулого року (1 316).

Загалом за січень-травень пасажиропотік зріс на 51,2% в порівнянні з показником аналогічного періоду минулого року (477,7 тис. пасажирів) і досяг позначки в 722,3 тис. пасажирів. Кількість рейсів зросла на 28,9%, з 5 290 до 6 820.