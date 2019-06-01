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На Львівщині під час спеки обмежать рух фур

Соломія Головіна

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Служба автомобільних доріг у Львівській області нагадує про обмеження руху великовагового транспорту на автомобільних дорогах загального користування державного значення при температурі повітря вище +28°С.

 

Наголошується, що обмеження, які вводяться з метою збереження дорожнього покриття від передчасного руйнування, діятимуть для автотранспорту загальною вагою понад 24 т і навантаженням на вісь більш ніж 7 тонн з 10.00 до 22.00 год.

При цьому наголошується, що на території Львівщини діють спеціально облаштовані майданчики та стоянки для великовагового транспорту у кількості 51 одиниця, де можна перечекати спеку.

На дорогах загального користування державного значення вже встановлено комплекти відповідних обмежувальних дорожніх знаків та інформаційні панно.

Ілюстрація: Служба автомобільних доріг області

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