На Львівщині під час спеки обмежать рух фур

Служба автомобільних доріг у Львівській області нагадує про обмеження руху великовагового транспорту на автомобільних дорогах загального користування державного значення при температурі повітря вище +28°С.

Наголошується, що обмеження, які вводяться з метою збереження дорожнього покриття від передчасного руйнування, діятимуть для автотранспорту загальною вагою понад 24 т і навантаженням на вісь більш ніж 7 тонн з 10.00 до 22.00 год.

При цьому наголошується, що на території Львівщини діють спеціально облаштовані майданчики та стоянки для великовагового транспорту у кількості 51 одиниця, де можна перечекати спеку.

На дорогах загального користування державного значення вже встановлено комплекти відповідних обмежувальних дорожніх знаків та інформаційні панно.

Ілюстрація: Служба автомобільних доріг області