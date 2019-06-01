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«Без надії сподіваюсь Садового». Глава «Самопомочі» надіється на союз із партією Вакарчука

Соломія Головіна

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Глава партії «Самопоміч» Андрій Садовий сподівається на союз з партією Святослава Вакарчука «Голос». Про це повідомляє НВ.

 

«Минулого тижня я спілкувався зі Славком Вакарчуком. Я би дуже хотів, щоби ми по округах мали спільних кандидатів, але по списках однозначно, що ми вибудовуємо свої списки на тих принципах, які є прийнятні. Тому на моє переконання, можливо, в парламенті ми будемо разом. Те, що з Вакарчуком ми ще раніше говорили про поєднання в парламенті, я в це вірю», – зауважив Садовий в ефірі Радіо НВ.

 

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