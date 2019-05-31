Зеленський звільнив керівника Держприкордонслужби

Президент України Володимир Зеленський звільнив генерала армії Петра Цигикала з військової служби та з посади голови Державної прикордонної служби. Відповідні укази було розміщено 31 травня на офіційному сайті глави держави.

«Звільнити Цигикала Петра Олександровича з посади Голови Державної прикордонної служби України», – йдеться в одному указі.

«Звільнити генерала армії України Цигикала Петра Олександровича з військової служби у запас з правом носіння військової форми одягу», – сказано у другому указі.

Причина звільнення не вказана.

Нагадаємо, що Петро Цигикал очолював Державну прикордонну службу з липня 2017 року.