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Зеленський звільнив керівника Держприкордонслужби

Анастасія Мельник

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Президент України Володимир Зеленський звільнив генерала армії Петра Цигикала з військової служби та з посади голови Державної прикордонної служби. Відповідні укази було розміщено 31 травня на офіційному сайті глави держави.

 

«Звільнити Цигикала Петра Олександровича з посади Голови Державної прикордонної служби України», – йдеться в одному указі.

Фото: Українська правда

«Звільнити генерала армії України Цигикала Петра Олександровича з військової служби у запас з правом носіння військової форми одягу», – сказано у другому указі.

Причина звільнення не вказана.

Нагадаємо, що Петро Цигикал очолював Державну прикордонну службу з липня 2017 року.

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