Зеленський затвердив новий склад РНБО

Президент України Володимир Зеленський затвердив новий склад Ради національної безпеки і оборони. Відповідний указ 31 травня опублікували на сайті президента.

Згідно з указом головою РНБО є президент Володимир Зеленський. Також глава держави ввів до складу РНБО:

Івана Баканова – перший заступник Голови Служби безпеки України – начальник Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України

Андрія Богдана – Глава Адміністрації Президента України

Олександра Данилюка – Секретар Ради національної безпеки і оборони України

Оксану Маркарову – Міністр фінансів України

Вадима Пристайка – Заступник Глави Адміністрації Президента України

Руслана Рябошапку – Заступник Глави Адміністрації Президента України

Руслана Хомчака – начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України;

Також у документі сказано вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України Ігоря Райніна, Олександра Турчинова, Віктора Муженка та Юрія Стеця.

Указ набрав чинності з дня опублікування – 31 травня.