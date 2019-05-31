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Зеленський затвердив новий склад РНБО

Анастасія Мельник

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Президент України Володимир Зеленський затвердив новий склад Ради національної безпеки і оборони. Відповідний указ 31 травня опублікували на сайті президента.

 

Згідно з указом головою РНБО є президент Володимир Зеленський. Також глава держави ввів до складу РНБО:

Івана Баканова перший заступник Голови Служби безпеки України – начальник Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України

Андрія Богдана – Глава Адміністрації Президента України

Олександра Данилюка  – Секретар Ради національної безпеки і оборони України

Оксану Маркарову – Міністр фінансів України

Вадима Пристайка –  Заступник Глави Адміністрації Президента України

Руслана Рябошапку – Заступник Глави Адміністрації Президента України

Руслана Хомчака – начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України;

Також у документі сказано вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України Ігоря Райніна, Олександра Турчинова, Віктора Муженка та Юрія Стеця.

Указ набрав чинності з дня опублікування – 31 травня.

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