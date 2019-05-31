Влітку вийде чотири нові книги про світ Гаррі Поттера

Джоан Роулінг написала чотири науково-популярні книжки про світ Гаррі Поттера, дві з них будуть опубліковані 27 червня. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт Pottermore.

«У цьому році Pottermore Publishing випускає серію науково-популярних оповідань у форматі електронних книжок під назвою «Гаррі Поттер: подорож через…», – йдеться в повідомленні.

Серія оповідань буде присвячена урокам в Гогвартсі. Твори розкриють читачам таємниці класичної магії світу Гаррі Поттера крізь призму традиційного фольклору. У книжках будуть представлені автентичні нотатки, сторінки рукописів і начерки.

Видання, які будуть випущені в електронному форматі, називаються: «Гаррі Поттер: Подорож через чари і захист від темних мистецтв», «Гаррі Поттер: Подорож по зіллях та гербології», «Гаррі Поттер: Подорож через ворожіння й астрономію», «Гаррі Поттер: Подорож через турботу про магічних істот».

Перші дві книжки вийдуть у продаж уже 27 червня англійською, французькою, італійською і німецькою мовами.