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В уряді кажуть, що середня зарплата у приватному секторі сягнула $438

Соломія Головіна

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Середня заробітна плата у приватному секторі у квітні становить 438 доларів (в еквіваленті), а по курсу Національного банку це близько 11700 грн. Про це під час години запитань до уряду сказав перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, повідомляє Укрінформ.

 

«Середня заробітна плата зросла на $170 (в еквіваленті): з близько 210 доларів у грудні 2015 року до $383 у квітні 2019 року. В приватному секторі середня зарплата у квітні 2019 року становить уже $438. Це вказує на те, що справи бізнесу покращились і він має можливість платити вищі зарплати», – розповів Кубів.

Він також нагадав, що за три роки підвищилася мінімальна заробітна плата: з $55 станом на 1 січня 2016 року до $150 – 1 січня 2019 року.

«Це свідома позиція уряду: українці повинні мати високий рівень життя. Але уряд не може адміністративно встановити всім високі зарплати – це змусить бізнес йти в тінь. Тому нашим баченням завжди було створювати умови для розвитку бізнесу, зокрема для виробництва та експорту», – зазначив Кубів.

Він підкреслив, що наразі основним ринком для українських товарів є ринок ЄС – це дозволило компенсувати втрату російського ринку.

«Частка європейського експорту товарів і послуг становить 42,6% – і вона постійно зростає. Частка Росії становить 7,7% – і вона постійно знижується», – наголосив Кубів.

 

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