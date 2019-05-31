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Уляна Супрун: «Незалежно від того, що буде, я залишаюся в Україні та боротимуся, щоб медична трансформація завершилася»

Вероніка Рой

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В.о міністра охорони здоров’я Уляна Супрун під час Львівського медіафоруму  розповіла про співпрацю з новою владою:

«Наразі Адміністрація президента не дійшла до пункту про Міністерство охорони здоров’я у своєму списку дій. Я їм співчуваю, бо пригадую, як я зайшла в Міністерство охорони здоров’я. Це було так, ніби я зайшла на ворожу територію.

Зараз Адміністрація президента лише наповнюється. Заступником АП є Олексій Гончарук, який буде займатися реформами. За наступні два-три тижні ми будемо з ним спілкуватися та показувати, які зміни уже відбулися у медреформі, і які є план далі. Це що ми вже розпочали, сподіваємося, що рухатиметься й надалі. Також ми очікуємо від нового президента запитання: «Як я можу вам допомогти?».

Якщо ж буде нова команда, то ми будемо з ними працювати, передамо все, що вже зробили. Зробимо все як в нормальних та цивілізованих країнах. Незалежно від того, що буде, я залишаюся в Україні і далі буду боротися за те, щоб ця медична трансформація завершилася. І щоб український народ мав доступ до якісної медицини, як це мають інші європейські країни».

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