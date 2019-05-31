Ритейл по-українськи: прості способи для чіткого виконання планів

Потроху добігає кінця весна – настає час підбивати перші підсумки. Лідер українського ринку ритейлу – компанія «АТБ-Маркет» також оцінила результати своєї діяльності у першому кварталі року. Драйвер вітчизняної галузі роздрібної торгівлі продовжує динамічний розвиток.

За цей період в Україні відкрито 25 нових дискаунтерів «АТБ» європейського зразка. Десять із них поповнили чималу мапу присутності у західних регіонах країни. Також протягом І кварталу проведено капітальну реконструкцію 12 супермаркетів.

«Ритейл – це галузь, яка має постійно динамічно розвиватися, оскільки її стрімкий розвиток зумовлений мінливим попитом. У боротьбі за покупця відтепер перемога буде за новатором. Торговельна мережа «АТБ» працює у форматі дискаунтера, пріоритет якого – забезпечення населення продуктами й товарами першої необхідності за мінімальними цінами. На наш погляд, сучасний дискаунтер – це магазин із доступними цінами та максимально комфортними умовами. Магазин, де впроваджено новітні технології в галузі будівництва, освітлення, енергозбереження тощо», – говорить Борис Марков, голова Ради директорів, генеральний директор корпорації «АТБ».

Найбільша компанія галузі показує найвищі темпи розвитку в Україні протягом десяти років поспіль. Сьогодні у 259 населених пунктах країни, зокрема й у Львові, працюють 1015 дискаунтерів торговельної мережі «АТБ». У 189 із них впроваджено нову європейську концепцію, встановлено найсучасніше енергоощадне обладнання, реалізовано сміливі інноваційні рішення. Компанія продовжує забезпечувати понад три з половиною мільйони постійних клієнтів у 22 областях України гарантовано якісними товарами та свіжими продуктами. Це підтверджує сертифікація за міжнародним стандартом безпеки ISO 22000:2005, яку проходять дані супермаркети.

Товарообіг компанії «АТБ-Маркет» протягом першого кварталу 2019 року становив 28,3 млрд грн. Річне зростання – 22 відсотки, як було заплановано. Протягом цього самого періоду в супермаркетах мережі «АТБ» відбулося збільшення середнього чека на 13% (розраховується діленням загальної суми витрачених покупцями коштів на кількість здійснених покупок). Це вважається одним із найбільш об’єктивних показників ефективності продажів.

Окрім того, в першому кварталі цього року підприємства «АТБ» поповнили бюджети різних рівнів, у тому числі й нашу львівську скарбницю, на 2,76 мільярда гривень.

Як корпорації «АТБ» вдається стабільно тримати у власних супермаркетах найнижчі ціни на ринку (у середньому на 10–15%) та, стрімко зростаючи, роками бути драйвером усієї української торговельної галузі, зокрема й на Львівщині?

По-перше, формувати вигідні цінові пропозиції дозволяє політика співпраці з виробниками. Отже, до вартості товару чи продукту не включено відсотки посередників. Зважаючи на величезні обсяги та багаторічну ділову репутацію «АТБ», виробники охоче йдуть на поступки та пропонують дуже вигідні умови співпраці.

Слід також згадати, що компанія має можливість встановлювати мінімальні ціни на продукцію власного виробництва. Цей ексклюзивний асортимент сьогодні становить майже третину від загального (3 500 найменувань товарів). Через відсутність витрат на рекламу та просування окремих брендів ціни для покупців надзвичайно вигідні, а це дозволяє економити кошти сімейного бюджету.

Інша запорука впевненого лідерства «АТБ» на українському ринку – вдале поєднання формату дискаунтера із сучасними європейськими принципами ведення бізнесу й оптимальним використанням власних потужностей. «АТБ» володіє найбільш розвиненою логістичною мережею країни: збудовано близько десяти сучасних мультитемпературних центрів, чималий власний вантажний автопарк розвозить продукцію по всій Україні.

Важливу роль у динамічному розвитку компанії відіграє й більш як 50-тисячна команда професіоналів, зокрема й львів’ян. Співробітники мережі щодня докладають максимум зусиль, щоб ми з вами мали можливість купувати якісні та гарантовано свіжі продукти за доступними цінами.

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