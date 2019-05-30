Верховна Рада не підтримала відставку Гройсмана

У Верховній Раді не вистачило голосів для того, щоб відправити прем’єр-міністра Володимира Гройсман та весь склад Кабінету міністрів у відставку. За це проголосували 97 нардепів, з необхідних 226, передає Українська правда.

Перед цим виступила член парламентського комітету з правової політики та правової політики Наталія Новак, яка заявила, що комітет підтримав відставку прем’єр-міністра і для неї особисто це символічно, оскільки голосувала проти призначення Гройсмана.

«Він обіцяв показати свою роботу, але жодного разу не звітував про діяльність уряду під його керівництвом», – сказала вона.

Голова фракції «Народний фронт» Максим Бурбак та лідер фракції БПП Артур Герасимов заявили, що політсили не будуть голосувати за відставку очільника уряду, оскільки країна поки знаходиться у турбулентному стані і відставка може мати загрозливі наслідки для воюючої країни.

Представник фракції «Батьківщина» Сергій Соболєв заявив, що політсила не голосувала за цей уряд, але буде голосувати за його відставку. Також він запитав, де президент Володимир Зеленський, який мусить бути присутнім у парламенті під час голосування за відставку Кабміну.

Спікер Верховної ради Андрій Парубій заявив, що поважає рішення Гройсмана, але в ці «важкі часи» необхідно зберігати стабільність в країні, поки хтось «робить експерименти» і тому уряд і парламент мають працювати.

«Я буду голосувати проти і закликаю всіх народних депутатів», – заявив Парубій.

Нагадаємо, 20 травня Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що прийняв рішення подати у відставку.

Фото: Україна молода