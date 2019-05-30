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У Будапешті затонув туристичний човен

Андрій Котенський

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У Будапешті внаслідок аварії туристичного човна загинули сім туристів з Південної Кореї, ще 19 зникли безвісти. На човні загалом перебували 33 корейських туристи та два угорських члени екіпажу. Про це повідомляє Європейська правда.

 

Екскурсійний човен під назвою «Hableany» (Русалка) мав дві палуби та міг вмістити до 45 осіб для екскурсій.

Близько 21:00 у середу човен затонув після того, як у нього врізалося інше судно. У момент зіткнення «Русалка» стояла на якорі неподалік від моста Маргіт через Дунай.

Аварія сталася під час поганої погоди, йшов сильний дощ, і на річці були високі хвилі.

Повідомляється, що туристичний човен зіштовхнувся з великим кораблем довжиною близько 130 метрів і дуже швидко затонув.

Сім людей були врятовані, триває пошук 19 зниклих людей.

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