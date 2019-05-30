Присутність Московського патріархату завдає шкоди українській нації, – Варфоломій

Київська митрополія ніколи не була канонічно передана Московському патріархату, а його присутність в сучасній Україні шкодить національним інтересам держави. Про це наголосив Вселенський патріарх Варфоломій, повідомляє Liga.net з посиланням на болгарське інформагентство БГНЕС.

За його словами, Москва «несе повну відповідальність» за всі невдалі спроби України «протягом століть» отримати церковну незалежність від Росії: «І розколи (в церкві – ред.), які були створені в минулому столітті, пов’язані, в основному, з бажанням Російської церкви не допустити церковної незалежності України».

Він вважає, що обговорювати історичні події немає сенсу, так як «вони всім відомі», і закликав не забувати «про останні соціально-політичні зміни».

«Крім незалежності країни та створення нової держави Україна в 1991 році, після анексії (РФ, – ред.) Криму у 2014 році, умови для російського перебування в Україні стали ще важчими. Шокуючі політичні події, через які були сформовані нові, зовсім інші геополітичні умови, зробили присутність Московського патріархату (в Україні, – ред.) небажаним і такими, що завдає шкоди українській нації та єдності українського народу», – заявив Варфоломій.