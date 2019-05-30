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Нардепи підтримали в першому читанні зміну військових звань

Соломія Головіна

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Верховна Рада прийняла  у першому читанні законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання військового обов’язку та проходження військової служби)».

 

Зокрема у законопроекті пропонується запровадити нову шкалу армійських і корабельних військових звань. Зокрема, скасовуються військові звання «прапорщик, старший прапорщик» (мічман, старший мічман) і запроваджуються нові звання «рекрут», «штаб-сержант» (штаб-старшина), «майстер-сержант» та «головний майстер-сержант» (корабельні – «старший майстер-старшина», «головний майстер-старшина»). Крім того, передбачається поділ сержантського і старшинського складу на молодший і старший склад.

Відповідні зміни пропонується внести до статутів Збройних Сил України та Законів «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про військову службу правопорядку у Збройних Силах України».

Законопроектом також пропонується визначити посадові обов’язки для нових посад у ЗСУ, зокрема, у Статуті внутрішньої служби Збройних Сил України – для посад «головний сержант (головний старшина) бригади, полку, батальйону, дивізіону, «начальник медичного пункту бригади, полку, батальйону, дивізіону, роти», «сержант-інструктор, старший інструктор (старшина-інструктор)», «інструктор з тактичної медицини роти (батареї)», «сержант з матеріального забезпечення» тощо.

Вказаний Статут пропонується доповнити новими положеннями і додатками, якими детально викласти порядок зарахування військовослужбовців ЗСУ до списків особового складу військових частин навічно, порядок ведення «книги пам’яті» та ін.

Законопроектом також пропонується внести зміни до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України щодо заохочень та дисциплінарних стягнень військовослужбовців, щодо порядку ритуалу підняття Державного Прапора України до Стройового статуту Збройних Сил України, щодо порядку несення гарнізонної та вартової служби, а також оновлено положення про гауптвахту до Статуту гарнізонної та вартової служби Збройних Сил України.

Проект Закону зареєстровано за №10181.

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