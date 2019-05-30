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Невакцинованій дитині не можна ходити в садок. Рішення суду

Андрій Котенський

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Чи є заборона відвідувати дитячий садок невакцинованій дитині – порушенням прав? «Ні», – остаточно вирішив Верховний Суд України. Позов матері, яка відстоювала своє право відводити до дошкільного навчального закладу дитину без обов’язкових щеплень (правець, дифтерія, кашлюк тощо), не задоволено, пише УП.

 

Ця історія почалася у червні 2016 року, коли до суду звернулась мати нещепленої дитини з вимогою не чинити перешкоду її дитині у здобутті дошкільної освіти.

Profile view of a pretty little girl getting a vaccination at a doctor’s office

Спочатку її позов було задоволено рішенням Славутського міськрайонного суду Хмельницької області.

У 2017 році дошкільно-навчальний заклад подав апеляційну скаргу, яку було задоволено.

Рішення суду першої інстанції скасовано та ухвалено нове рішення, яким у задоволенні позову відмовлено.

Верховний Cуд 2019 року вирішив, що індивідуальний інтерес людини (відмова від щеплення) не можна ставити вище за загальний інтерес суспільства – не хворіти інфекційними хворобами.

У постанові йдеться, що завданням держави є забезпечення дотримання оптимального балансу між реалізацією права дитини на дошкільне навчання та інтересами інших дітей.

Схожу справу вже розглядав Європейський суд з прав людини.

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