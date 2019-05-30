Через куріння щороку вмирає 85 тисяч українців

В Україні в останні роки люди починають менше курити, як дорослі так і підлітки. Але все ще мільйони людей свідомо руйнують своє здоров’я. Про це на своїй сторінці у Facebook написала в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

При цьому вона наголосила, що сьогодні курить близько 7 мільйонів українців, при цьому від пов’язаних із курінням хвороб щороку помирає 85 тисяч людей.

«Що ми можемо зробити, щоби ці цифри наближалися до нуля? Проста відповідь – якщо курите, спробуйте розпочати боротьбу з цією згубною залежністю. Якщо не курите – допоможіть курцям її позбутися. Навіть поширення інформації про шкоду куріння може комусь допомогти – передусім задуматись про те, що вже пора закінчувати з цигарками та обирати більш здорові альтернативи», – зазначила вона.

У боротьбі з курінням інформація стає частиною арсеналу, який допомагає зрештою позбутися цієї залежності. Відтак Уляна Супрун навела кілька фактів:

– Цигарковий дим містить понад 4 тисячі компонентів, в тому числі чадний газ, нікотин та його похідні, смолу, котінін, полоній, кадмій, поліциклічні ароматичні вуглеводи та інші сполуки, багато з яких є канцерогенами.

– Хронічне обструктивне захворювання легень посідає третє місце у структурі смертності в усьому світі. Найчастіше ця хвороба вражає курців.

– У 17-25% випадках серцево-судинні хвороби розвиваються саме через куріння. Куріння підвищує ймовірність коронарної хвороби серця чи інсульту у 2-4 рази.

– Куріння значно підвищує ризик виникнення раку товстої кишки та розповсюджених новоутворень. Доведено, що у курців майже у два рази частіше виникають поліпи товстої кишки.

– Куріння підвищує ймовірність розвитку раку легень у 25 разів. Що старша людина і що більше вона курить, то більші шанси появи раку легень.

«Це зовсім не вичерпний список всіх наслідків куріння для здоров’я. Але цього вже має бути достатньо, щоби вже найближчим часом запланувати день з позначкою «кинути курити». Ми як Міністерство охорони здоров’я України можемо формувати політику, створювати сприятливі умови, щоб люди кидали курити, писати і розповідати, що це шкідливо та вбиває. Але без особистого бажання кинути куріння — жоден закон, «страшилки» чи статистика не будуть діяти», – наголосила Уляна Супрун.