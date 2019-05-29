Злива у Львові зупинила електротранспорт

Сьогодні у Львові пройшла гроза. Через сильний дощ було призупинено рух трамваїв, а також ускладнено рух транспорту на кількох вулицях. Про це львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

За інформацією департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР після зупинення опадів рух електротранспорту поступово відновлюють.

«На час сильного дощу було призупинено рух трамваїв. Простій тривав близько 40 хв. Зараз трамваї відновлюють роботу в звичному режимі», — повідомили в ЛКП «Львівелектротранс».

Наразі сильних підтоплень будинків не виявлено. Однак було ускладнено рух приватного транспорту, оскільки дощоприймачі не встигали швидко прийняти велику кількість опадів. За інформацією районних адміністрацій, через підтоплення було ускладнено рух транспорту на вулиці Зеленій, біля «Арсену». Також зафіксовано підтоплення на вулиці Джерельній і Медової Печери.

«Найгірша ситуація виникла на пр. Чорновола і вул. Торф’яна. Через сильні опади вирвало кришки люків і вода текла по вулиці. Було зупинено рух тролейбуса № 13. Зараз дощ зупинився, вода поступово сходить з вулиць і рух тролейбуса буде відновлено», — повідомила директорка департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Ірина Маруняк.