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Відомо, коли та куди у Зеленського перше закордонне відрядження

Анастасія Мельник

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Володимир Зеленський 4-5 червня здійснить свій перший закордонний візит на посаді Президента України до Брюсселя, аби відвідати інституції Європейського Союзу та НАТО. Про це йдеться на сайті Глави держави.

 

Під час відрядження у Володимира Зеленського заплановані зустрічі  з Президентом Європейської Ради Дональдом Туском, Президентом Європейської Комісії Жан-Клодом Юнкером, Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, а також іншими високопосадовцями європейських та євроатлантичних структур.

Зокрема, Президент України поінформує партнерів у ЄС і НАТО про безпекову ситуацію на сході України, обговорить шляхи активізації міжнародних зусиль для завершення війни на Донбасі, обміняється думками з лідерам інституцій ЄС і НАТО щодо подальших ключових реформ в Україні.

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