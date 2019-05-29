В суботу львів’ян запрошують на благодійний велопробіг із відомим співаком

У суботу, 1 червня, о 12:00 год. у Львові від Оперного театру стартує щорічний благодійний велопробіг «Кручу педалі щоб вони жили» з Арсеном Мірзояном. Про це повідомляє управління фізичної культури і спорту Львівської міської ради.

«Арсен Мірзоян спільно з Благодійним фондом «Запорука» запрошують львів’ян та гостей міста відсвяткувати День захисту дітей із користю. Така зустріч – вже традиція, дружба, сміх, нові друзі та цього разу ще й понад 200 тисяч благодійних гривень. Цього року ця сума зібрана з внесків на участь означатиме продовження ремонту дитячого відділення гематології та інтенсивної хіміотерапії Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру», – йдеться у повідомленні.

Маршрут пролягає через історичне середмістя Львова, тож це прекрасна нагода також і для всіх не-велосипедистів прогулятися та повболівати. Реєстрація на велопробіг «Кручу педалі, щоб вони жили» відбувається на квитковому сервісі Gastroli ua. Також можливість зареєструватися буде на місці у день велопробігу з 10:30. Реєстраційний внесок складає 150 грн, які повністю будуть спрямовані на мету велопробігу.